Burkina Faso: l’opposition dénonce une «instrumentalisation de la justice»

Il y a le meeting qui est prévu pour le 29 et donc le 27 comme par hasard on réveille donc le dossier de traduction devant la Haute Cour de justice des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Soit c’est une anticipation pour montrer à l’opinion qui nous est favorable que peut-être des critiques de l’on fait à ce niveau-là ne sont pas fondées, mais on peut aussi y voir peut-être des tentatives d’intimidation par rapport aux partis politiques concernés, aux personnalités concernées, pour freiner leurs ardeurs.