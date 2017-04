La Saftu, un syndicat opposé à l'ANC, voir le jour en Afrique du Sud

Cette nouvelle fédération syndicale a été lancée le 21 avril. Elle est farouchement opposée à l'ANC, le parti au pouvoir et à son allié historique, la confédération syndicale Cosatu.

L'Afrique du Sud voit le début d'une nouvelle ère syndicale. Baptisée Saftu pour « South African Federation of Trade Unions » (« fédération de syndicats sud-africains »), une nouvelle fédération lancée le 21 avril rassemble une vingtaine de syndicats et démarre avec près de 700 000 membres.

Ce lancement représente une véritable claque pour sa rivale, la Cosatu. Cette confédération syndicale historique a joué un rôle majeur dans la lutte contre l'apartheid mais qui est aujourd'hui jugée trop proche du pouvoir.

Ferme opposition à Jacob Zuma

Les deux plus gros syndicats de cette nouvelle fédération ont d'ailleurs quitté la Cosatu, dont celui de la métallurgie, Numsa, expulsé pour avoir critiqué le chef de l'Etat Jacob Zuma et son gouvernement.

Pour Irvin Jim, du syndicat de la métallurgie, il faut recréer un syndicat au service des travailleurs. « Pour nous, les travailleurs de la métallurgie, cela a été un long voyage que nous avons été forcés de prendre, raconte-t-il. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux qu'une nouvelle fédération soit créée. C'est le début d'un travail difficile pour reconstruire des syndicats qui seront indépendants et qui ne répondront qu'aux travailleurs. »

Parmi les grandes figures de Saftu, on compte d'importants leaders syndicaux et d'autres activistes anti-apartheid autrefois proches de l'ANC, le Congrès national africain. Cette nouvelle fédération promet d'être un adversaire coriace pour le gouvernement, en train d'être lâché par ses alliés traditionnels que sont le Parti communiste et la Cosatu.