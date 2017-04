Maroc: manoeuvres militaires conjointes organisées par l'armée américaine

Au Maroc, des manoeuvres militaires conjointes organisées par l'armée américaine se tiennent pendant 10 jours entre les villes d'Agadir et Tiznit dans le sud du pays. Elles impliquent plus d'un millier de soldats, la plupart Marocains et Américains.

Au total, 1 300 militaires participent à des manoeuvres militaires conjointes dans le sud du Maroc, en majorité des Américains et Marocains. Des soldats européens, mais aussi maliens, sénégalais et mauritaniens prennent également part à l'opération.

Ces exercices, sponsorisés par Africom, le commandement américain d'Afrique, sont organisés chaque année sur le continent africain, cette année, l'occasion est donnée pour le Maroc d'afficher ses liens étroits avec les Etats-Unis.

Cet exercice militaire de grande envergure est exceptionnel pour les forces armées royales marocaines, qui ne communiquent jamais sur leurs activités. Engagée dans plusieurs missions de maintien de la paix sur le continent, notamment en Centrafirque et en RDC, elle s'est depuis quelques années, engagées sur les conflits, notamment au Yémen en prenant part aux opérations de la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles houthis. Le Maroc soutient également militairement la coalition internationale contre le groupe jihadiste Etat islamique.

Forte de 200 000 militaires, l'armée marocaine est également très active non loin des zones d'opération conjointes, plus au Sud. Elle occupe une présence massive entre de Laayoune et Dakhla , deux principales villes du Sahara occidental, territoire revendiqué par les indépendantistes du Polisario.

Le Maroc, fidèle allié de Washington, est aussi un partenaire militaire de premier plan. Premier pays au monde à avoir reconnu l'indépendance des Etats-Unis, en 1786, le Maroc est un excellent client des Américains de matériel militaire. Signe de la confiance que porte l'armée américaine à son homologue marocaine. Le royaume chérifien a rejoint l'année dernière la plateforme opérationnelle de l'Otan. Une première pour un pays d'Afrique.