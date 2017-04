Sénégal: dernier jour pour s'inscrire sur les listes en vue des législatives

C’est la fin de la période de révision partielle des listes électorales sénégalaises. Ce dimanche 23 avril se clôturent les inscriptions en vue d'obtenir une carte biométrique pour voter aux législatives du 30 juillet prochain. Ce week-end les commissions administratives ont donc été prises d'assaut par les retardataires.

Coumba est étudiante à l'université de Dakar. C'est à la toute dernière minute qu'elle est venue s'enregistrer pour obtenir sa nouvelle carte d'identité qui lui servira aussi de carte pour voter. « Je n’ai jamais voté, mais cette fois-ci je veux bien tenter le coup, c’est pour cela que je me suis dit que j’allais m’inscrire », témoigne-t-elle.

Les inscriptions sur les listes se clôturent ce dimanche. Macodou Ndiaye patiente depuis plusieurs heures. Il est venu s'inscrire car lui aussi souhaite voter, mais se plaint des délais selon lui trop courts. « Vous avez vu la queue ? S’agace-t-il. La priorité, c’est posséder ma carte d’électeur car je suis citoyen et j’ai le droit de me prononcer. »

Plus de 5,8 millions de Sénégalais se sont inscrits depuis le début des opérations. Dans son bureau, Bocar Badji, président de la commission administrative des quartiers Fann, Point-E et Amitié, enregistre patiemment les noms, les adresses et les professions. La longue queue devant son bureau se termine jusque dans la rue. « Je ne peux pas assurer à 100% qu’on peut prendre tout le monde, mais on va essayer de faire le maximum », promet-il.

Pour ceux qui ne se seront pas présentés à temps, les nouvelles cartes biométriques pourront être obtenues à partir du 24 avril dans les commissariats de police. Les retardataires ne pourront en revanche pas voter aux prochaines élections législatives.