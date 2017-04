Assassinat des deux experts de l'ONU en RDC: les autorités présentent une vidéo

La vidéo concernant les deux enquêteurs des Nations unies montre très bien leur mise à mort par le Kamwina Nsapu. Il y a même des propos, on entend, ceux qui traduisaient ce qui se disait en tshiluba,tout ça... et on les voit très bien à l'oeuvre, c'est très visible... Nous ne sommes pas catégoriques [qu'il s'agit des Kamina Nsapu, ndlr], nous ne sommes pas juges. Nous, nous avons des images qui montrent des Kamwina Nsapu en train de faire cela. Si ce ne sont pas des Kamwina, le juge le dira. Mais nous avons montré ce qu'il y a pour que l'on cesse de parler de la police et de l'armée. Ceux qui accusent les forces armées aussi n'ont pas d'éléments. Donc nous avons voulu montrer quelle est la nature de cette violence que subissent les Kasaïens aujourd'hui. C'est une violence terroriste. Ce n'est pas une violence de revendication sociale. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi on doit négocier avec avec des terroristes. Pourquoi seul le Congo est appelé à négocier avec des terroristes. Nous devons les reprimer. C'est ça notre devoir.