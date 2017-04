Décès de Joe Ouakam: le Sénégal rend hommage à un artiste multifaces

Son vrai nom était Issa Samb, mais il avait choisi le pseudo de Joe Ouakam du nom de son quartier d'origine à Dakar. Le monde de l'art sénégalais rend hommage à cet artiste singulier décédé mardi 25 avril, à l'âge de 72 ans, et inhumé ce mercredi.

Avec sa pipe, ses petites lunettes et son look d'artiste, Joe Ouakam était un personnage taciturne, qui aimait observer et analyser le sens des symboles. Plus jeune, il avait étudié le droit et la philosophie à l'université de Dakar.

Joe Ouakam était un artiste transversal : il était à la fois poète, dramaturge, sculpteur et peintre. Il a joué dans de nombreux films. Il a notamment fait une prestation remarquée dans Hyènes, de Djibril Diop Mambéty, figure du cinéma sénégalais.

Son dernier combat, c'était de préserver sa cour, un des derniers îlots de verdure au centre-ville de Dakar, menacée d'être détruite pour laisser place à la construction d'un immeuble. Sa cour abrite un arbre centenaire. C'est un lieu de mémoire. C'est aussi un laboratoire de création : l'atelier Agit Art. Joe Ouakam y accrochait de nombreuses oeuvres.

Et ce laboratoire était aussi ouvert aux autres artistes à la recherche d'échanges, comme l'explique le conteur Massamba Gueye. « Joe Ouakam avait créé un cadre où tout le monde pouvait venir créer son spectacle, s’inspirer, tourner son clip, venir manger quand on n’avait rien à manger, raconte-t-il. C’était un lieu de référence. Par exemple, pour créer un décor pour un spectacle de conte ou bien un spectacle de théâtre. Si on était en cours d’inspiration, il fallait y aller. C’est pourquoi pour moi, c’est un héritage, un patrimoine qu’il faut conserver. »