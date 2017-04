Nigeria: 500 jours de détention pour le leader du Mouvement islamique

Le Mouvement islamique du Nigeria se mobilise pour dénoncer la longue détention de son leader, Ibraheem Zakzaky. Cela fait 500 jours que ce responsable religieux est en détention. Il avait été arrêté à Zaria, où en décembre 2015 un rassemblement de sa communauté chiite avait été dispersé par les militaires. Plus de 400 fidèles avaient été tués. Ibraheem Zakzaky est depuis détenu par les services de sécurité de l'Etat. Ibraheem Musa, porte-parole du Mouvement islamique du Nigeria, dénonce une détention illégale.

« Ibraheem Zakzaky est en détention depuis le 14 décembre 2015. Cela fait 500 jours que notre leader est en prison. Par ailleurs, il y a quatre mois, la Haute Cour fédérale a formellement dit que sa détention est illégale et injustifiée », témoigne Ibraheem Musa.

« Cette Cour a ordonné sa libération immédiate, assortie d'une compensation pour détention illégale. Mais le gouvernement le maintient en détention contre l'avis de cette cour, poursuit-il. Or Ibraheem Zakzaky a été emprisonné sans même être poursuivi par la justice. Il n'y a pas de charge qui pèse contre lui et cela dure depuis plus d'un an. Il n'a pas accès à ses avocats : la dernière fois qu'il a pu les consulter, c'était en avril 2016. Donc nous pensons que c'est anticonstitutionnel et que cela enfreint les lois de notre pays. »