Nigeria: l'indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu est sorti de prison

Le principal leader indépendantiste biafrais, incarcéré depuis octobre 2015, a été remis en liberté sous caution, après plusieurs décisions de justice en sa faveur rejetées par le gouvernement, a annoncé son avocat samedi. « Nnamdi Kanu a rempli les conditions de sa libération. Il est sorti de prison », a déclaré son avocat, Ifeanyi Ejiofor à l'AFP. Né dans le sud-est du Nigeria, Nnamdi Kanu reprend le flambeau des indépendantistes biafrés. Retour sur le parcours de cet activiste politique.

Tribun hors pair, personnage controversé, Nnamdi Kanu s'est imposé comme le chef de file du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra (IPOB).

Son combat commence à l'université, alors qu'il a déjà trente ans. Révolté par la négligence du pouvoir central nigérian, il commence à lutter avec virulence pour l'indépendance du Biafra en 2009, une fois ses études terminées. Il va même jusqu'à promouvoir l'usage de la violence face au gouvernement du Nigeria, pays surnommé « le zoo » au sein de l'IPOB.

Dans la continuité de son combat, il devient directeur de Radio Biafra, une station basée en Grande-Bretagne où il fait de nombreux séjours. Là-bas, via les ondes, il appelle à la sécession du Biafra avec l'Etat du Nigeria en 2014.

Il se fait d'ailleurs arrêté alors que, de retour au Nigeria, il installait des émetteurs radio dans le sud pays. En protestation, une vague de manifestation explose alors dans le pays.

La libération de Nnamdi Kanu intervient un mois avant le cinquantenaire de la guerre civile de 1967 pour l'indépendance du Biafra. Avec un bilan de plus d'un million de morts, le sujet est toujours très sensible et clivant au sein de la société nigériane.

