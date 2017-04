[Reportage] Sénégal: faire vivre le sabar en le mêlant à la musique électronique

A la fois nom d’un style de musique, d’une percussion, d’une danse, le sabar est au cœur de l’identité wolof au Sénégal comme en Gambie. Décédé en 2015, le percussionniste Doudou Ndiaye Rose était l’emblème de cette tradition qui a du mal à s’exporter et à sa développer. D’où l’idée d’un jeune musicien sénégalais : faire vivre le sabar en le métissant avec de la musique électronique.

La création musicale est quasiment toujours dûe au hasard et c’est une fois encore le cas. Un an après leur rencontre, le percussionniste Mara Seck et le DJ Stéphane Constantini ont réussi leur pari et mêlent percussion traditionnelle et dub jamaicain.