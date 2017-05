Tunisie: la ministre des Finances remplacée après ses propos sur le dinar

Elle a affirmé que le dinar est surévalué et qu'il devrait atteindre d'ici peu la valeur de un euro pour trois dinars, sachant qu'actuellement un euro coûte un peu mois que 2,5 dinars. Donc ceci a déclenché une vague d'anticipation et de demandes de monnaies étrangères, en particulier l'euro et le dollar, ce qui a obligé les autorités monétaires à fermer les marchés de devise parce qu'il y a eu une crainte que les réserves de changes dont dispose actuellement la Tunisie ne suffisent pas pour faire face à cette vague de demandes massives.