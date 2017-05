RDC: poursuite des consultations pour former le nouveau gouvernement

Trois semaines après la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, la RDC attend toujours la formation d’un gouvernement d’union nationale. Ils sont nombreux à se bousculer au portillon, mais le Rassemblement de l’opposition continue d’ignorer le Premier ministre.

Nommé le 7 avril, Bruno Tshibala a installé provisoirement ses bureaux à la Cité de l’Union africaine. Le Premier ministre a reçu et continue de recevoir du monde. Beaucoup viennent pour des consultations en vue de la formation du gouvernement à mettre en place, une équipe dont la mission est de conduire le peuple aux élections d’ici fin décembre.

A l’exception du Rassemblement autour de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, les autres plateformes et partis politiques, une partie de la société civile et des personnalités voudraient bien être représentée ou se retrouver dans cette équipe. Selon des sources proches de la primature, l’étape actuelle serait consacrée à l’harmonisation des vues entre la présidence de la République et le Premier ministre.

L’arrangement particulier lié à l’accord du 31 décembre insiste sur l’éthique de la cinquantaine des membres du futur gouvernement d’Union nationale, celui qui devra succéder à l’équipe de Samy Badibanga.