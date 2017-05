Le président du Ghana Nana Akufo-Addo en visite au Togo

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, est arrivé au Togo ce mardi 2 mai en fin de journée pour une visite de deux jours. C'est sa première visite chez le voisin togolais depuis son élection et de nombreuses questions sont au menu de ce séjour.

Nana Akufo-Addo est arrivé à Lomé en fin de journée par la route, accueilli à la frontière d'Afloa, qui est à peine à deux kilomètres de l'ancien palais présidentiel. C'est d'ailleurs dans cet ancien palais que Faure Gnassingbé et son hôte ont eu le premier tête-à-tête de cette visite.

Une visite qui permettra de réactiver la commission mixte Togo-Ghana en veilleuse depuis quelques années. Cette commission planchera dès ce mercredi en bilatérale sur 8 points : la sécurité, l’agriculture et l’eau, la santé, l’environnement, l’énergie, le commerce, la question de la délimitation des frontières maritimes et l'économie numérique.

Sur le dernier point, le Togo voudrait capitaliser sur cette visite de deux jours de Nana Akufo-Addo en proposant la signature d'un protocole d'accord pour promouvoir la coopération dans le domaine de l'économie numérique.

Et puis en bonne place de l'agenda du président ghanéen, une visite au port autonome de Lomé et une autre au poste juxtaposé de Noépé, poste frontalier où services d'immigration et douanier ghanéen et togolais travailleront ensemble.