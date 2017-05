Crise libyenne: al-Sissi rencontre Haftar et el-Sarraj à Abou Dhabi

Après la rencontre, mardi 2 mai, entre Fayez el-Sarraj et Khalifa Haftar, Abou Dhabi parle d'un « pas important du processus politique » de la Libye. Les Emirats arabes unis accueillent ce mercredi une autre personnalité, le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi arrivé ce mercredi matin. Une réunion dédiée à la Libye est prévue avec lui et les deux rivaux libyens.

L'optimisme créé par la rencontre du mardi 2 mai est de bon augure pour celle d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, en plus des deux responsables libyens, si l'on en croit certaines informations qui filtrent de la capitale émirati, le sommet se tiendra en présence du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et de l'émir Mohammad ben Zayed, le prince héritier.

L'un des points sur lequel les deux responsables libyens se sont penchés hier, et qui sera officialisé aujourd'hui lors d'une conférence de presse attendue, c'est la structure et la conception du conseil présidentiel libyen. Né de l'accord politique inter-libyen de Skeirat au Maroc, ce conseil a toujours été un point de discorde entre Libyens. Khalifa Haftar l'a refusé. Mais hier, Khalifa Haftar et Fayez el-Sarraj sont tombés d'accord sur une nouvelle structure de ce conseil.

Les modalités d'application de l'accord bientôt étudiées

Le nouveau conseil regroupera désormais le maréchal, comme le Premier ministre, en plus d'autres personnalités. Dans l'ancien accord, ce conseil était présidé uniquement par le Premier ministre lui-même. Avec une direction collégiale pour ce conseil, le maréchal accepte désormais de se soumettre à une autorité civile. Autrement dit, de soumettre l'armée nationale libyenne, l'ANL, à ce nouveau conseil.

A la suite de tous ces développements, Le Caire acceuillera, à partir de la semaine prochaine, des comités communs de travail qui étudieront les modalités de l'application de l'accord d'Abou Dhabi. Ce comité sera composé de parlementaires et de membres du Haut Conseil de l'Etat.