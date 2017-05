Tchad: ouverture du procès de deux militants du mouvement Iyina

Pendant longtemps, ils n’ont eu ni accès à leurs avocats ni à leur famille. Ils étaient détenus dans des cellules séparées, à l’isolement le plus total. Et lors de cette détention, ils ont notamment subi des envois de jets d’eau à forte pression et l’usage de sacs de piments sur leur tête afin de souffrir des brûlures causées par le piment. Donc véritablement, au-delà de l’isolement, de la violence de l’arrestation en elle-même, leurs conditions de détention étaient très dures.