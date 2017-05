Croissance inclusive et infrastructures ont dominé le Davos africain à Durban

Le Davos africain vient de fermer ses portes. Il a accueilli mille délégués dont 600 entrepreneurs pendant trois jours en Afrique du Sud à Durban, dans une ambiance positive mais pas exaltée. La croissance en Afrique retrouve des couleurs, mais elle a été pénalisée par la baisse des cours des matières premières qui a fragilisé les locomotives du continent et leurs sous-régions. Les débats ont tourné autour de la croissance inclusive et des infrastructures.

Avec notre envoyé spécial à Durban, Nicolas Champeaux



Comment réduire la fracture numérique, mieux équiper les villages en énergie solaire ? Le forum s’est penché sur des défis concrets. Jay Ireland, le PDG de General Electric Africa, s’en félicite : « A ce forum, contrairement aux précédents, on ne s’est pas contenté du potentiel de l’Afrique, de ce grand continent et des projections, de population etc. Moi je pense que le pilier de la croissance inclusive, ce sont les infrastructures. Mais il faut trouver de l’argent, des investissements, selon moi à la fois publics et privés. »

Appui de poids : Wolfgang Shaüble, le ministre des Finances de l’Allemagne qui assume la présidence du G20, est venu avec le FMI et la Banque mondiale pour aider les Africains à trouver des financements. « L’Allemagne assume la présidence du G20, affirme Trevor Manuel, ancien ministre sud-africain qui travaille pour la banque Old Mutual. Elle fait de l’Afrique une priorité. J’ai été très heureux de voir le ministre Shaüble échanger comme il l’a fait avec nous. »

La perception du risque est néanmoins capitale. A Durban les investisseurs ont réclamé plus de visibilité aux dirigeants d’Afrique. Ils ont été nombreux à regretter le limogeage fin mars du ministre des Finances sud-africain Pravin Gordhan, car il a bousculé les marchés, fait plonger le rand et écorné la crédibilité du pays hôte de ce Davos africain.

