Législatives en Algérie: le FNL et le RND au pouvoir conservent la majorité

Les Algériens votaient ce jeudi pour élire leurs députés. La campagne n’avait pas suscité l’intérêt les électeurs, alors que les autorités faisaient du scrutin un événement important. Le ministère de l’Intérieur vient de donner les premiers résultats, et le taux de participation est en baisse.

Au final, 38,25% des électeurs ont voté. C’est moins que les 43% de 2012, alors que les autorités voulaient faire de ce scrutin la preuve de la confiance des Algériens en leur système politique, malgré la crise économique liée à la chute des prix du baril de pétrole. Sans surprise, le parti historique du FLN remporte le plus grand score, mais il perd, officiellement, environ 60 sièges de députés.

Pour autant, avec les bons résultats du parti du RND, celui de l’ancien chef de gouvernement, Ahmed Ouyahia, et ceux du parti de l’actuel ministre du Tourisme, Amar Ghoul, les partis au pouvoir représenteront plus de la moitié de l’Assemblée nationale. Les partis islamistes obtiennent au total 48 sièges et restent la troisième force politique du pays.

Enfin, le Front des forces socialistes, et le parti des travailleurs, qui ont fait campagne en opposition au pouvoir en place, obtiennent moins de sièges qu’en 2012. Quant au RCD, parti d’opposition lui aussi, qui avait boycotté le scrutin en 2012, il obtient cette année neuf sièges.