RDC: polémique autour du rapport de la Cenco

Surprise et déception au sein de la majorité présidentielle après la divulgation du rapport de la commission ad hoc sur la décrispation politique. Dans ce rapport, les évêques qualifient la condamnation en justice de l'ancien gouverneur du Katanga de « mascarade » et ils demandent le retour au pays de l'opposant Moise Katumbi.

Selon Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l’Assemblée nationale, les évêques ont violé la confidentialité de ce rapport qui a été effectivement déposé chez le président Kabila : « Un rapport destiné au président de la République. Après coup, on divulgue ce rapport. Alors nous disons probablement, l’objectif poursuivi déjà en amont, c’était de rédiger un rapport à publier pour gêner. Nous pensons que ce n’est pas la bonne méthode. Et cette méthode va inutilement accentuer les commentaires négatifs, et sur les évêques et sur tout le processus qui pourtant a porté des fruits ».

La majorité présidentielle promet de répondre point par point à ce rapport. « Il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup de contradictions, notamment avec des principes piliers qui régissent toute République, quelle que soit la façon dont cette République est dirigée. C’est la Constitution, c’est l’indépendance du pouvoir judiciaire. C’est le respect dû aux décisions judiciaires. Donc nous pensons, nous la majorité, que les évêques devaient faire montre de beaucoup de souplesse, de tempérance dans ce dossier qui est très délicat », ajoute Aubin Minaku.

Comparution libre de Katumbi

Les avocats de l'opposant Moïse Katumbi exultent eux après les propos des évêques. Le rapport de la commission d'enquête de la Cenco sur les accusations dont il fait l'objet est sans ambiguïté puisque la Cenco estime que les charges contre l'ancien gouverneur du Katanga sont une mascarade et les pièces ont été fabriquées dans le but de le condamner.

Maître Mumba Gama, l'un des avocats de Moïse Katumbi, estime que la justice doit terminer le travail, puisque la procédure est actuellement en appel. Mais il exige que Katumbi puisse comparaître librement : « Nous, nous pensons qu’avec le rapport de la Cenco, le gouvernement doit assainir le climat pour que la justice soit rendue en toute indépendance. Et comme nous sommes en procédure, il y a un jugement qui a été rendu. Nous devons aller devant le tribunal et obtenir qu'il y ait un acquittement en bonne et due forme. Et cet acquittement, pour l’obtenir, on a besoin de la présence de monsieur Moïse au pays, en homme libre. Comme ça, il va comparaître devant le tribunal et on va appeler tous les témoins qui sont concernés par la Cenco pour prouver son innocence. Voilà ce que nous attendons ».