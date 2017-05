Les réactions en Afrique à l'élection d'Emmanuel Macron

Du Maroc au Sénégal, en passant par le Mali, la Guinée, le Niger, les messages de félicitation à Emmanuel Macron, le nouveau président français, se sont succédés. Emmanuel Macron est peu connu des Africains qui en attendent beaucoup. Candidat jeune, atypique, qui a gagné sans le soutien d'un parti traditionnel, il est le symbole d'un renouveau de la politique.

■ En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a utilisé Twitter pour féliciter Emmanuel et l'a assuré de sa « disponibilité à oeuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France ».

Mes chaleureuses félicitations à @EmmanuelMacron suite à sa brillante victoire à l'élection présidentielle française 🇨🇮🇫🇷 — Alassane Ouattara (@adosolutions) 7 mai 2017

■ L'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l'Etat français a été vécue comme un soulagement au Sénégal, un pays qui entretient des liens forts avec la France. Macky Sall, le chef d'Etat a rapidement adressé une lettre au nouveau président français : « Je me réjouis à l'idée de poursuivre et de renforcer avec vous les liens privilégiés entre nos deux pays ». Les deux présidents se connaissent bien et devraient travailler rapidement ensemble.



Félicitations au Président élu @EmmanuelMacron et au peuple français. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. –MS — Macky SALL (@Macky_Sall) 7 mai 2017

■ Mohamed VI, le roi du Maroc, a félicité Emmanuel Macron, jugeant que son élection « couronne » son parcours politique. « Le souverain a exprimé, en son nom propre et au nom du peuple marocain, ses félicitations les plus chaleureuses au nouveau président français et ses vœux sincères de réussite dans la haute mission que les Français lui ont confiée ».

■ Le président guinéen Alpha Condé s'est dit « convaincu que les relations de coopération (franco-guinéenne) iront en se renforçant sous le magistère du président Macron ».

■ Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keita s'est dit soulagé de la victoire d'Emmanuel Macron. La France est très impliquée dans ce pays depuis 2012 avec les opérations militaire Serval, Barkhane, dans la lutte contre le terrorisme.



■ Au Niger, Issa Garba, militant de la société civile, se réjouit de la victoire du candidat d'En Marche !. Pour lui, un homme jeune, qui a gagné sans le soutien d'un parti traditionnel, doit être un exemple et un modèle pour toutes les jeunesses du continent africain.

Macron nous a montré le chemin...Macron nous a montré que nous pouvons nous porter à la tête de nos États sans pour autant être porté par un parti politique, par des systèmes qui sont pourris, par des systèmes corrompus. En tant que jeune Africain, c'est un exemple que la jeunesse africaine doit suivre... Issa Garba

■ Vu du Tchad, où le président Idriss Deby avait reçu la candidate frontiste Marine Le Pen, ce résultat est un soulagement. Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition tchadienne, espère que le nouveau président français sera en mesure de mettre fin aux réseaux de la Françafrique.

J'espère qu'il saura rompre avec les démons du passé qui ont toujours plombé les relations franco-africaines. Cela doit commencer d'abord par des symboles forts, dés les premiers jours de son mandat, en ne mettant pas dans son entourage ou au gouvernement tous les vieux rococos de la politique africaine et qui ont torpillé tout ce que François Hollande a fait et qui nous ont ramené d'une manière ou d'une autre à la Françafrique. Saleh Kebzabo

■ En RDC, l'opposition estime que la stratégie de rupture qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir en France n'est pas si éloignée de celle qui anime les jeunes Congolais qui réclament plus de démocratie. C'est du moins ce que soutient Pierre Lumbi, du Mouvement social pour le renouveau et le président du G7, la plateforme de ceux qui ont quitté la majorité présidentielle.

Ce qui est extraordinaire aujourd'hui c'est qu'Emmanuel Macron est porteur d'une vision qui vient en rupture avec ce qui a existé. Une recomposition est en train de se faire, une nouvelle place politique est en train de naître. Et ce n'est pas très loin de ce que les jeunes Congolais sont en train de chercher... Pierre Lumbi du Mouvement social pour le renouveau

