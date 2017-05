Tchad: l’otage français libéré est arrivé à Ndjamena

L'otage français enlevé le 23 mars dernier à l'est du Tchad est arrivé, ce lundi 8 mai, à NDjamena. Libéré samedi en territoire soudanais, Thierry Frezier a été confié aux autorités françaises à N'Djamena.

C’est à bord d’un avion soudanais que Thierry Frezier est arrivé à Ndjamena, ce lundi 8 mai, en fin de matinée. Au bout de quelques minutes de briefing, le ministre tchadien de la Sécurité, Ahmat Mahamat Béchir, explique les conditions de la libération de l’otage.

« Tous nos services de sécurité, de part et d’autre, ont collaboré matin et soir jusqu’à ce que, avant-hier, samedi, les malfrats aient été repérés dans une bourgade, vers Kutum. Monsieur Frezier a été libéré sain et sauf et quatre de ses ravisseurs ont été pris par les forces de défense de la République du Soudan », a-t-il précisé.

Sur les conditions de détention, Thierry Frezier, 60 ans, explique qu’il n’a pas été maltraité.

« Ils n’ont pas été agressifs. Un peu virulents, au départ, mais après, cela s’est apaisé et la détention s’est très, très bien passée. J’ai dû perdre douze kilos mais cela est dû aux activités nocturnes, tantôt la marche, tantôt le chameau, tantôt la moto », a-t-il assuré.

L’ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, venu récupérer l’otage, a tenu à remercier les autorités du Tchad et du Soudan pour les efforts ayant abouti à la libération de l’otage français.