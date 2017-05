Maroc: 300 migrants tentent de forcer la frontière dans l'enclave de Melilla

Une nouvelle fois, des migrants ont tenté de passer en force l'une des deux seules frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique, la barrière qui sépare le Maroc du territoire espagnol de Melilla. Une centaine d'entre eux a réussi à entrer mardi 9 mai 2017 sur le sol espagnol.

Une centaine d’entre eux est désormais en Espagne, mais les migrants étaient trois fois plus nombreux mardi 10 mai lorsqu'ils se sont approchés de la barrière. Il était 7 h du matin et cette fois-ci, raconte la presse espagnole, les migrants avaient choisi de forcer la frontière en se séparant en différents groupes. Pour multiplier leurs chances, pour que l'attention des policiers ne se concentre pas au même endroit.

Ils avaient également pris des pierres qu'ils ont lancées sur la garde civile espagnole et de grands crochets pour escalader le grillage plus facilement. Deux barrières de six mètres de haut, surmontées par des barbelés et lames tranchantes. Le passage en force a fait des blessés, trois policiers et de nombreux migrants pris en charge par la Croix-Rouge espagnole, mais aucun cas grave.

Cela fait plusieurs mois qu'il n'y avait pas eu de tentative de ce genre à Melilla, en revanche, à 400 km à l'ouest, plus de 850 personnes ont forcé la frontière de l'autre enclave espagnole, Ceuta, depuis le début de l'année. Les autorités espagnoles ont décidé de répondre en augmentant le nombre de policiers le long de la barrière des deux territoires.