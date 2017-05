Zimbabwe: le président Mugabe ne dort pas en public, il protège ses yeux

Au Zimbabwe, les siestes légendaires du plus vieux président en exercice font le bonheur des réseaux sociaux et de la presse d'opposition. A tel point que son porte-parole a pris la parole pour le défendre jeudi 11 mai. Robert Mugabe, 93 ans, est en ce moment à Singapour pour des examens médicaux.

La tête penche lourdement sur la gauche ou en arrière, les médias d'opposition se délectent des roupillons de Robert Mugabe. A 93 ans, le plus âgé des chefs d'Etat en exercice de la planète a la fâcheuse tendance de s'assoupir en réunion : aux sommets de l'Union africaine, au Forum économique mondial sur l'Afrique de Durban la semaine dernière et plus loin dans le temps, on se souvient de la grosse sieste du président zimbabwéen en ce 29 mai 2015 lors de l'investiture de Muhammadu Buhari à Abuja.

Le président Mugabe est tellement moqué que son porte-parole a lancé une contre-attaque jeudi : « Le président ne peut pas supporter les lumières fortes. Si vous observez avec attention, a déclaré George Charamba, il regarde juste vers le bas pour éviter l'éclairage direct. Quand je lis que le président dort aux conférences, je pense qu'il y a une erreur. »

Et de citer l'exemple de Nelson Mandela : « Souvenez-vous, on n’avait pas le droit d'utiliser le flash pour le prendre en photo, c'est ce qui se passe quand on a 93 ans. »

Les internautes n'en ratent pas une : « Faites de beaux rêves président », écrivent-ils. Ou bien encore : « Et dire qu'on attend le réveil de l'Afrique. »

#Mugabe sleeping at the #WEF during a discussion on youth involvement in decision making. Sad.... pic.twitter.com/OYQjuTkFE3 — Theophilous (@tchiviru) 4 mai 2017

Sleeping Machine RT "@UberFacts : Since turning 90 years old, President Robert Mugabe of Zimbabwe at least spends 21/24hrs sleeping." pic.twitter.com/r4NN2qlzzS — JEFF (@andsjeff) 18 avril 2017