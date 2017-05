RDC: les ONG protestent contre la nouvelle flambée de violences au Kasaï

En République démocratique du Congo, de nouveaux massacres ont déjà fait plusieurs dizaines de victimes depuis deux mois dans la province du Kasaï. Le résultat, cette fois-ci, de violences entre ethnies différentes. Ce vendredi, le réseau provincial des organisations de défense des droits de l'homme a tenté d'organiser un sit-in devant le gouvernorat à Tshikapa, le chef-lieu de la province pour protester contre ces violences.

Ces violences viseraient des tribus qui parlent tshiluba, dont des Lelé, mais surtout des Bindji, et elles seraient l'œuvre d'une milice tchokwée appelée les Bana Mura et qui est dirigée par le chef Muyeji. Ces violences touchent la zone de Tshikapa et ont déjà fait des dizaines, voire des centaines de victimes.

Impossible d’être plus précis sur les chiffres, mais les membres du Réprodoc, le réseau des organisations de défense des droits humains qui a organisé un sit-in ce vendredi matin devant le bureau du gouverneur de province, avancent un chiffre d'au moins 190 victimes au cours des dernières semaines.

Un de ses membres Gilbert Ngoyi décrit des scènes d'horreur au quotidien. Des miliciens armés de fusils de chasse, de machette et autres lances attaquent des villages où ils incendient les maisons de tribus considérées comme ennemies, tuent indistinctement hommes, femmes et enfants.

Ceux qui parviennent à fuir tombent parfois dans des embuscades, où ils sont tués à leur tour. Ces attaques sont même signalées jusque dans la banlieue de la ville de Tshikapa chef-lieu de la province. La dernière a eu lieu il y a tout juste deux jours, selon la société civile.

Ce vendredi matin, le Réprodec a demandé aux autorités de mettre fin à ces violences et surtout d'arrêter les responsables qui sont connus. La société civile met en cause certaines autorités, mais aucun responsable provincial ne pouvait être joint pour donner sa version des faits.