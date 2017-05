Législatives: le Maroc froissé par l’investiture En Marche! de Leila Aïchi

Le mouvement En Marche! au Maroc a décidé de suspendre sa campagne pour les élections législatives après la nomination de Leila Aïchi comme candidate de La République en marche pour la 9e circonscription des Français de l'étranger. Cette investiture a suscité une levée de boucliers au Maroc où la sénatrice de Paris est jugée pro-Polisario.

Entre incompréhension et colère, la candidature de Leila Aïchi ne passe pas au Maroc sur les réseaux sociaux.

Non seulement, cette sénatrice Modem a volé la vedette à certains lieutenants du mouvement En Marche ! qui ont fait campagne sur le continent africain pour le compte d’Emmanuel Macron, mais elle est aussi jugée pro-Polisario. En effet, si la fronde est aussi importante, c’est parce que la Franco-Algérienne avait initié en 2013 un colloque sur le Sahara occidental où elle évoquait une occupation marocaine de ce territoire contesté.

Merci à la solidarité et à la solidité de tous nos comités au Maroc : nous ne ferons pas campagne pour la candidate Modem désignée. — Hamza Hraoui (@Mlyhamza) 13 mai 2017

Résultat, les comités En Marche ! du Maroc ne font plus campagne pour ce candidat et les comités du Sénégal, de Côte d’Ivoire et de Tunisie leur ont même emboîté le pas. Même si certains internautes interrogent sur le nombre de Français de l’étranger réellement concernés par cette polémique, cette levée de boucliers ne semble pas avoir eu énormément d’impact sur l’investiture de cette candidate. Leila Aïchi semble être confirmée pour de bon. Mais comme l’a affirmé à RFI le référent marocain du comité En Marche !, l’amitié franco-marocaine ne se résume pas à un seul député.