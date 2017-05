[Reportage] Procès Compaoré: retour à Ziniaré sur les terres de l'ex-président

Depuis la chute de Blaise Compaoré, l'ambiance n'est plus à la fête à Ziniaré. La vie tourne au ralenti. Antoinette, la soeur de l'ancien président, se fait plus discrète. Le siège du CDP, qui était souvent rempli de monde, est à présent déserté. Mais la ville reste très attachée à l'ancien président. Et l'on s'inquiète...