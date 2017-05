Congo-Brazzaville: les proches de Jean-Gustave Ntondo demandent sa libération

Une semaine après la disparition de Jean-Gustave Ntondo, représentant à Brazzaville du révérend pasteur Ntumi dans les négociations menées pour résoudre la crise du Pool, ses proches sont toujours sans nouvelles de lui. De sources concordantes, il se trouverait à la DGST, la direction générale de la surveillance du territoire, sans confirmation officielle. En attendant, Gaston Nitou Samba, représentant à Paris du mouvement, demande sa libération et des explications.

L'émissaire du Pasteur Ntumi dans la capitale congolaise Jean-Gustave Ntondo est toujours porté disparu. Gaston Nitou Samba assure pourtant qu’il était venu à Brazzaville pour négocier un cessez-le-feu il y a presque un an à la demande des autorités. « Monsieur Ntondo doit être libéré le plus rapidement possible. Qu’on nous dise pourquoi, qu’est-ce qu’on lui reproche, réclame Gaston Nitou Samba, représentant à Paris du mouvement. Il est là pour négocier la paix. Il est l’envoyé du révérend pasteur Ntumi pour négocier la paix. Parce nous nous voulons au Congo-Brazzaville. Nous ne comprenons pas pourquoi il a été arrêté. Qu’on nous dise ce qu’on lui reproche. Il n’a pas d’armes, il est seul à Brazzaville, tout le monde est dans la forêt. Il ne peut pas déstabiliser tout un pouvoir ! »

Si Jean-Gustave Ntondo est considéré par ses proches comme un négociateur, les autorités, elles, assurent qu’il n’y a pas de négociations, ce que réfute Gaston Nitou Samba : « Il y a eu une invitation officielle du pouvoir de venir à Brazzaville, de venir négocier. Les gens n’ont pas débarqué comme ça à Brazzaville. Donc le pouvoir a accepté de les recevoir, il a accepté de les héberger, donc on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de négociations. Elles étaient cachées, certes, parce qu’ils sont dans le déni. »

Jean-Gustave Ntondo a déjà été arrêté puis libéré à deux reprises, au cours de l'année passée.