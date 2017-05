Evasion à la prison de Makala en RDC: plus de 4600 détenus seraient en fuite

Signe des temps, de nombreux Kinois ont regagné leurs domiciles plutôt que d'habitude mercredi soir. Ils n'ont pas voulu traîner dehors. Une précaution pour éviter de se retrouver en face des criminels qui se sont évanouis dans la nature après l'attaque de la prison centrale de Makala, et que la police recherche. Prévue pour 1 500 personnes, cette prison en héberge quatre fois plus.

Selon des sources proches de l'enquête, plus de 4 600 détenus se sont évadés à cette occasion. Ne Mwanda Nsemi (chef spirituel de Bundu dia Kongo) et ses adeptes ont pris la fuite. Selon la police, de nombreux prisonniers dangereux et auteurs des crimes crapuleux se sont également évadés.Un appel est alors lancé à la population pour dénoncer tous ces criminels qui se cacheraient dans les quartiers de Kinshasa.

Construit à l'époque coloniale, le CPRK, autrement appelé prison centrale de Makala, pose depuis des années des problèmes liés à la surpopulation. Plusieurs fois, officiels et humanitaires ont fustigé les difficultés qu'éprouve le gouvernement pour nourrir et pour soigner les milliers de détenus dont un grand nombre se trouvent en détention provisoire. D'autres détenus déjà amnistiés continuent à croupir dans des cellules insalubres.

■ Le point sur l'évasion

C'est un assaut inédit à la prison centrale de Makala, à Kinshasa. Un pénitencier plein à craquer où mercredi matin des tirs ont retenti à l'aube. Résultat : plusieurs milliers de prisonniers qui ont pris la fuite. Retour sur cette évasion qui a abouti à la fuite du chef du mouvement politico-religieux Bundu dia Kongo.