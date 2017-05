Fleuve Sénégal: Macky Sall remplace Alpha Condé à la tête de l’organisation

Macky Sall remplace Alpha Condé à la tête de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Mercredi 17 mai 2017, en sommet à Conakry, les quatre chefs d'Etat du Sénégal, de la Guinée, de la Mauritanie et du Mali, ont renouvelé les représentants des institutions de l'OMVS. Cette 17e conférence a également permis de faire le bilan des chantiers en cours et de réévaluer les priorités.

Les discours des quatre présidents s'enchainent et après un huis clos, Macky Sall est élu à la tête de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La production d'électricité est une de ses priorités. Après ceux déjà réalisés ou en cours au Mali, quatre barrages sur le sol guinéen sont à l'étude.

« Le plus important de ces barrages, c’est le barrage de Koukoutamba et dans l’appel d’offres la construction est lancée. Nous avons décidé de réaliser 600 mégawatts en Guinée et 600 mégawatts côté malien », explique Kabinet Komora, le haut commissaire sortant de l'OMVS.

Au-delà des 1 200 mégawatts estimés grâce aux projets maliens et guinéens, la navigation fluviale est également un chantier privilégié. Un projet de 900 kilomètres pour relier Saint-Louis du Sénégal à Ambidédi au Mali est en négociation.

Mais il faudra préserver l'écosystème du fleuve, comme l'indique le président malien Ibrahim Boubacar Keïta : « Nous assistons impuissants à une diminution drastique de la pluviométrie, de l’érosion des terres, de l’ensablement du fleuve. Aujourd’hui, il est urgent d’entreprendre des actions concrètes. »

Pour l'heure, les aménagements autour du fleuve permettent d'irriguer 150 000 hectares agricoles, d'alimenter Dakar en eau potable à hauteur de 50 % et Nouakchott à 100 %.