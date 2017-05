RCA: Touadéra en visite à Bambari pour signer un accord d'aide aux déplacés

Vendredi 19 mai, le président Touadéra était à Bambari, accompagné de Kristalina Georgevia, la directrice générale de la Banque mondiale pour signer un accord de 30 millions de dollars en aide aux déplacés. C'est la troisième fois en moins de trois mois que Faustin-Archange Touadéra se rend à Bambari. Ville symbole de la crise que connaît toujours le pays, elle est désormais vide de tous groupes armés et c'est une vitrine pour le président centrafricain qui y multiplie donc les visites.

Cette fois, c'est accompagné de Kristalina Georgevia, la numéro 2 de la Banque mondiale qu'il est venu signer, dans un camp de déplacés peuhls, un accord global de 30 millions de dollars destinés à aider les personnes à rentrer chez eux.

Maïrama Bouba, qui vit sur le site, attend beaucoup de cet accord. « On va travailler pour développer le pays parce qu'on veut que notre pays change comme les pays qui sont à l'extérieur. On veut que le pays change, on va pas rester comme ça. On va construire ici parce que c'est notre territoire. »

Ces 30 millions de dollars s'inscrivent dans le cadre du plan de redressement du pays, signé à Bruxelles en novembre dernier. A l'époque, plus de deux milliards de dollars avaient été promis par différentes institutions internationales. La Banque mondiale s'est, elle, engagée sur 500 millions.

Pour Kristalina Georgevia, cet argent doit servir à repartir sur des bases saines en République centrafricaine. « Cet argent ne doit pas servir juste à aider les gens à survivre mais à les aider eux-mêmes. Ça prend des décennies, parfois, 20, 30 ou 40 ans pour reconstruire un pays, mais ici rien n'a jamais vraiment été construit. »

Et c'est pour cette raison, que la majorité de ce don sera investi directement dans système de microcrédit pour relancer les économies locales et permettre aux déplacés de rentrer chez eux.