RCA: Bria de nouveau secouée par les violences

En République centrafricaine (RCA), la ville de Bria, dans le centre du pays, est de nouveau sous tension. Après un affrontement entre membres de la coalition et certains Seleka, 20.000 personnes sont parties se réfugier autour du camp de base de la Minusca. Au moins 22 personnes ont été tuées, depuis mercredi 17 mai, dont 17 civils.

A Bria, capitale de la coalition menée par le FPRC de Noureddine Adam, des affrontements ont eu lieu, mercredi, entre anti-balaka et la branche arabe de la Seleka. Rapidement, ces derniers ont poursuivi leurs assaillants jusque dans les quartiers chrétiens où de nombreuses maisons ont été incendiées.

Devant la menace, une grande partie la population a fui pour se réfugier autour du camp de base de la Mission des Nations unies en Centrafique (Minusca). Ce site qui accueillait déjà 3 000 personnes en dénombre aujourd'hui plus de 20 000.

Pour les humanitaires, la réponse à apporter à cet afflux massif de population est urgente. Sur place, les déplacés « manquent de tout », souligne-t-on au Bureau de coordination humanitaire (Ocha). Les stocks de nourriture et de bâches pour les abris sont clairement insuffisants.

Même constat auprès des ONG. Oxfam s'inquiète particulièrement des conditions sanitaires, soulignant que le nombre de latrines est « largement insuffisant » pour ces 20 000 déplacés et, qui plus est, en saison de pluies où le risque de propagation de maladies est exacerbé. De son côté, Médecins sans frontières (MSF) a déjà reçu 44 blessés à l'hôpital et a dépêché une équipe chirurgicale pour soigner ses patients. L'ONG déplore elle aussi des conditions sanitaires désastreuses en pleine période de pic de paludisme.