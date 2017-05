Tunisie: dans le sud, des manifestants ferment une installation pétrolière

En Tunisie, des habitants de la région de Tataouine protestent depuis près de deux mois pour l'emploi et le développement. Ces dernières semaines, les protestations se concentrent près des installations pétrolières de cette région tout au sud de la Tunisie. Samedi 20 mai, malgré la présence de l'armée, des manifestants ont provoqué la fermeture d'une installation de pétrole et de gaz.

Samedi après-midi, au beau milieu du désert tunisien, des dizaines de manifestants se rassemblent devant une installation pétrolière gardée par des militaires. La tension monte, l'armée tire en l'air pour éloigner les protestataires, avant de finalement laisser passer la foule qui force les barrières du site.

Des manifestants parviennent ensuite à fermer la station de pompage. Tout un symbole pour les protestataires, qui demandent depuis des semaines une répartition plus juste des revenus du pétrole et du gaz au niveau local, et plus d'embauches dans les entreprises pétrolières parmi les habitants de la région.

Routes bloquées

En Tunisie, les routes et les sites d'extraction de ressources naturelles sont régulièrement bloqués par des manifestants qui revendiquent leurs droits à l'emploi et au développement régional. Dans ce contexte, le président de la République avait annoncé la semaine dernière le déploiement de l'armée pour protéger les sites de production de gaz, de pétrole ou encore de phosphate. Une annonce peu appréciée des manifestants.

Ce dimanche matin, le Premier ministre a condamné les actions de blocage. Selon des médias tunisiens, des manifestants ont aussi fermé samedi soir une installation pétrolière dans une autre région du sud du pays.