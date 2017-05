RCA: les réfugiés de Bria manquent de tout

J’ai été touché par leurs conditions de vie vraiment très pathétiques. Il y a certains qui dorment sur les feuilles mortes, qui ont dressé des tentes, mais qui n’ont pas de bâches. Ils sont à la merci du soleil et de la pluie. Il a déjà plu très fort. En tout cas, ils manquent du strict nécessaire pour les vivres et pour la protection. La violence continue encore et il n’y a aucune sécurité.