Contestation sociale en Tunisie: mort d’un manifestant dans le sud du pays

En Tunisie, la situation sociale est de plus en plus instable. Un manifestant est mort, ce lundi 22 mai, à El-Kamour, dans le Sud du pays. Selon le gouvernement, le jeune serait mort écrasé accidentellement par un véhicule de gendarmerie. S'en est suivie une manifestation de soutien, à Tataouine, qui a dégénéré en heurts avec les forces de l'ordre. Au moins une cinquantaine de personnes ont été blessées. Ces affrontements font suite à une vague de contestation en faveur d'une meilleure répartition des richesses et des recrutements prioritaires dans les sociétés pétrolières.

La Tunisie est présentée comme un rescapé du Printemps arabe, avec une transition politique réussie mais une économie en berne. La croissance stagne à 1%, le déficit public se creuse et le chômage dépasse les 15%.

Or, à l'intérieur du pays, les habitants se sentent marginalisés par rapport aux zones du littoral et cela se traduit par des manifestations en hausse. En mars par exemple, le Forum des droits économiques et sociaux en avait compté plus d'un millier.

Des mouvements le plus souvent sous forme de sit-in pour bloquer l'accès à certains sites de production de pétrole, gaz ou phosphate. Pour protéger ces installations stratégiques, le gouvernement a joué la fermeté. Le 10 mai, le président Essebsi a annoncé que l'armée protégerait désormais les infrastructures.

A El-Kamour, des habitants bloquaient, depuis plusieurs semaines, les camions allant vers les champs pétroliers et gaziers de Tataouine. Samedi, certains ont tenté de pénétrer dans le complexe. Les forces de l'ordre ont tiré en l'air avant de se résoudre à laisser passer la foule qui a fermé l'installation. Dimanche soir, le ministère de la Défense avait menacé les protestataires de poursuites judiciaires et prévenu que l’armée pourrait utiliser la force. La situation a finalement dérapé ce lundi.

L'incident risque encore d'aggraver les choses. En janvier 2016, la mort d’un jeune lors d’une manifestation à Kasserine avait entraîné la plus importante contestation sociale du pays depuis la révolution de 2011.