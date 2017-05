Bénin: Lehady Soglo exclu du parti de la Renaissance du Bénin

C’est la crise au sein de la RB, la Renaissance du Bénin, le parti de l'ancien chef d'Etat Nicéphore Soglo. Son fils, Lehady Soglo, l'actuel maire de Cotonou et président de la RB a été exclu dimanche 21 mai par le bureau politique et depuis, la polémique va bon train.

« La RB n'est plus que l'ombre d'elle-même. A chaque élection, nous perdons des plumes et il faut réagir », expliquent les membres du bureau politique qui ont exclu Lehady Soglo. « Nous ne sommes pas des frondeurs, nous sommes des réformistes » précise le député Boniface Yéhouétomè, porte-parole du parti. « La gestion du président Lehady est solitaire, le parti n’est pas l’affaire d’une personne, ni d’une famille mais c’est l’affaire de tous les militants. Ce n’est pas une épicerie ! », ajoute-t-il.

Avec du soutien de son père Nicéphore Soglo qui reste président d’honneur de la RB, le maire de Cotonou ne lâche rien. « Il n’y a pas deux présidents, il y a un président : Lehady Vignanon Soglo. Il y a des dissidents télécommandés. Il n’y a pas si longtemps, le président de la république a subi un revers cuisant dans sa volonté de modifier la loi fondamentale de notre pays. On veut me faire payer la prise de position de la doyenne d’âge Roselyne Vieyra Soglo qui a carrément dit non ».

Le congrès de la RB aurait dû avoir lieu en 2015. Lehady Soglo se dit maintenant prêt à l'organiser et demande aux dissidents de rentrer dans le rang.