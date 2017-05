OMS: le nouveau patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus, présente son programme

L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a désormais un nouveau directeur général et pour la première fois, il s'agit d'un Africain. Tedros Adhanom Ghebreyesus a été plusieurs fois ministre en Ethiopie de la Santé, puis des Affaires étrangères. L’homme a l'habitude des postes à responsabilités, et ce mercredi matin, celui qui demande déjà à se faire appeler « professeur » a exposé son programme.

Premier chantier, il s’agit d’améliorer le système d'alerte sur les épidémies. Le professeur Tedros se félicite de la réponse relativement rapide suite à l'apparition d'un nouveau foyer du virus Ebola en RDC. « Cela montre, dit-il, que le nouveau programme d'urgence fonctionne bien ».

« Une épidémie peut se déclencher à tout moment et nous devons être préparés. Certains pays ont proposé des simulations afin d’entraîner les populations à d’éventuelles crises. En faisant des simulations, on prépare les esprits et la logistique et cela permet aussi de redéfinir une politique publique ».

Son projet, c'est aussi d'introduire une « couverture santé universelle ». En parallèle, le professeur Tedros espère pouvoir réformer l'OMS. L'ancien ministre éthiopien de la Santé veut inculquer un « esprit » de transparence au sein de cette organisation.

Dernier chantier : l’amélioration du mode de financement de l'OMS, afin de lui permettre d'être plus réactive face aux crises. Le nouveau patron de l'OMS suggère notamment d'élargir les sources de financements des programmes de l'Organisation.