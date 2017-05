RDC: l'Europe se mobilise contre la résurgence du virus Ebola

Dix jours après la résurgence du virus Ebola en république démocratique du Congo (RDC), l’Union européenne se mobilise pour lutter contre le virus qui a déjà tué cinq personnes pour le moment.

Avec notre bureau de Bruxelles,

C’est parce que la zone touchée par le virus Ebola est particulièrement isolée que l’Unicef a demandé à l’Europe un soutien logistique. La Commission européenne vient d’y répondre favorablement. Vendredi, un avion européen basé à Kinshasa s’envolera donc pour Buta, dans le nord-est du pays. A son bord, du personnel et des médicaments pour parer aux besoins les plus urgents.

L’Europe a également décidé de débloquer une aide financière pour soutenir les ONG sur le terrain. Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, porte-parole à la Commission européenne : « En plus de cette aide logistique, de cet avion qui va être mis à disposition, on a déjà donné un premier apport financier de 100 000 euros, destiné à la fédération internationale de la Croix-Rouge, qui va permettre à 150 volontaires de la Croix-Rouge congolaise de mettre en place des mesures sanitaires qui pourraient atteindre 6 000 personnes dans les zones infectées. »

« Notre centre de coordination d’urgence est en train de suivre la situation de près et on est en contact avec tous les Etats membres, poursuit-il. On est prêts, du moment que la demande arrive, on pourra mobiliser ces moyens. » Si nécessaire, prévient-on ici, l’Europe pourrait également s’appuyer sur le corps médical européen créé l’an dernier pour envoyer sur le terrain davantage d’équipes de médecins, des laboratoires mobiles ou des experts en évacuation médicale.