RCA: installation de la Cour pénale spéciale à Bangui

En Centrafrique, le procureur de la Cour pénale spéciale est arrivé jeudi soir 25 mai. Pour celui qui aura la lourde charge d'instruire les crimes commis par les différents groupes armés depuis 2003, la tâche ne fait que commencer.

Le colonel Toussaint Muntazini Mukimapa est donc arrivé jeudi sur le tarmac de l'aéroport de Bangui. Ce magistrat originaire de la République démocratique du Congo a été choisi en février dernier par le président centrafricain pour enquêter sur les nombreux crimes qui ont été commis depuis 2003, donner l'orientation des enquêtes et donc des futurs procès.

Le plus gros de son travail consistera bien sûr à enquêter sur les exactions qui ont eu lieu lors de la dernière crise qui a commencé en 2013 et qui a fait plusieurs milliers de morts parmi les civils.

Cette Cour pénale spéciale, qui siègera à Bangui, verra ainsi des magistrats centrafricains et internationaux travailler main dans la main. Le procureur a pour avantage d'avoir déjà instruit et poursuivi plusieurs chefs de groupes armés dans son pays natal, alors que ces combats avaient toujours lieu.

C'est également le cas de la République centrafricaine où, depuis désormais près d'un an, les affrontements sont monnaie courante dans les provinces. En moins de deux semaines, 100 000 personnes ont été déplacées après les attaques de Bangassou et de Bria et près de 300 ont été tuées.