RDC: le cri d’alarme des élus du Kasaï

Le gouvernement congolais est sous-dimensionné pour pouvoir traiter du problème. Et c’est pourquoi aujourd’hui, nous en appelons à un redimensionnement du format de la présence militaire de la Monusco dans l’espace kasaïen, assorti d’un dispositif des forces spéciales comme nous l’avons connu avec Artémis dans l’Ituri où la brigade d’intervention à l’est du pays, ou encore à l’époque avec Lefort [mission Yves Lefort en juin 2009] dans le contexte de surchauffe électorale. Si on ne prend pas garde aujourd’hui, la propagation sous régionale de cette crise risque de renfermer une plus grande catastrophe, et dont on ne pourra sortir qu’à trop grands frais.