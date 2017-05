Congo-B: fronde d'une partie de l'opposition contre les élections du 16 juillet

La Fédération de l'opposition congolaise qui regroupe trois grands mouvements, l'IDC, le FROCAD et la Composante Jean-Marie Michel Mokoko (CJ3M), a conditionné samedi 27 mai la tenue des élections législatives et locales du 16 juillet prochain à la libération des prisonniers politiques et la fin de la guerre dans le Pool, région du sud du Congo qui a replongé dans la violence au lendemain de la présidentielle anticipée de mars 2016.

« Nous ferons tout pour que cela ne soit pas organisé par tous les moyens permis par la morale et la politique, autrement dit par l’éthique, prévient Charles Zacharie Bowao, porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise. Vous voyez bien les conditions dans lesquelles nous nous trouvons ? Il paraît qu’il n’y a pas de crise post-électorale, il paraît qu’il n’y a pas de crise sécuritaire dans le Pool. Les faits sont là, les faits parlent d’eux-mêmes. Si tout ce que nous avions demandé avait été, ne serait-ce qu’un peu écouté, nous n’en serions pas là. »

Mais pour Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement, cette demande n’est pas fondée. Les élections seront organisées, même si dans quelques localités elles ne peuvent pas avoir lieu.

« Je trouve que cette déclaration tombe un peu à plat. Les élections auront lieu. Elles auront lieu parce que les districts du Pool qui sont concernés par les quelques exactions causées par les ninjas sont au nombre de trois ou quatre. Le Pool compte à peu près une quinzaine de districts, donc on est dans une situation avec quelques événements isolés dans quelques districts pour un département qui compte au moins quinze districts, affirme-t-il. Deuxièmement, les élections concernent 151 circonscriptions dans le pays, donc il s’agit de quelque chose d’extrêmement localisé et qui, à mon sens et au sens du gouvernement, ne peut pas empêcher la tenue des élections. »

Le ministre de la Communication, Thierry Moungalla, qui annonce par ailleurs une attaque attribuée aux ninjas proches du pasteur Ntumi vendredi dans la région du Pool contre trois bus. Bilan officiel : deux militaires abattus et deux femmes violées.