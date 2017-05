Bénin: le Dahomey s'expose en cartes postales à Cotonou

Au Bénin, une exposition-vente rassemblant des gravures, des cartes postales, des livres et des assiettes de l'époque coloniale s'est tenue à Cotonou, en fin de semaine dernière. Ces objets appartiennent tous à Martine et Jean-Michel Bouchez, un couple de Français installés au Bénin depuis vingt ans, passionné d'histoire.

C'est une toute petite partie de leur collection que Martine et Jean-Michel Bouchez ont exposée au Berlin, à Cotonou : les pièces en double. Ils possèdent plus de 80 livres parlant du Dahomey, 2 000 cartes postales et 200 gravures, que des originaux.

Une gravure de 1913 montre le roi Zoumaou de Dassa sur un grand cheval en bois. « Il voulait aller aux cérémonies à cheval. Et, à l’époque, il y avait des Portugais qui étaient là. Il a dit : 'Il me faut absolument un cheval'. On lui a amené un cheval de France. Il n’a pas duré longtemps. Il a été piqué par les mouches tsé-tsé, il est mort. Donc, on en a fait venir un second. Et il y en a eu un troisième et un quatrième… Les Portugais lui ont donc offert un cheval en bois, grandeur nature, monté sur roulettes. Il a affecté ses ministres à l’attelage du cheval en question pour aller à ces cérémonies », raconte Jean-Michel Bouchez.

Gravure de 1913, extraite du journal anglais «The Illustrated London News», issue de la collection privée de Jean-Michel Bouchez représentant le roi Zoumaou de Dassa sur un grand cheval en bois. © RFI / Delphine Bousquet

La vision des colons

Le couple de passionnés passe ses étés en Europe à dénicher ces objets et ils mènent aussi des recherches historiques pour dater et identifier les images quand c'est nécessaire. Bien sûr, ils savent que c'est la vision des colons qui est donnée. « C’est même parfois extrêmement raciste, par rapport à notre façon de penser maintenant. Mais il y a également plein de détails de la vie de tous les jours, mais, côté colons. Je n’ai pas un livre qui donne vraiment le côté des Africains », constate Martine Bouchez.

Le rêve de ces collectionneurs : publier un ouvrage avec tous ces documents, pour rappeler cette histoire aux Français et aux Béninois.