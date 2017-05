Maroc: Nasser Zefzafi, le leader de la contestation du Rif, aurait été arrêté

Le nord du Maroc est secoué depuis six mois par une forte contestation après la mort d'un vendeur de poisson. Dans cette région du Rif, les habitants réclament davantage de soutien de l'Etat. Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours, notamment dans la ville d’Al Hoceïma. Et ce lundi 29 mai, d'après l'Agence France-Presse, le leader de la contestation, Nasser Zefzafi, qui était recherché depuis vendredi, a été arrêté.

L'AFP cite des sources gouvernementales concernant l’arrestation de Nasser Zefzafi, mais l'Association marocaine des droits de l'homme ne confirme pas encore. L'AMDH explique néanmoins que les habitants parlent beaucoup ce lundi matin de cette éventuelle interpellation.

Dans tous les cas, depuis plusieurs mois, Nasser Zefzafi était devenu le visage de la contestation à Al Hoceïma, baptisée « Hirak », « la mouvance » en arabe. Ce chômeur de 39 ans s'était fait connaître notamment pour ses propos vindicatifs sur les réseaux sociaux. Il dénonçait tour à tour le pouvoir, la corruption, la répression ou encore l'Etat policier.

Vendredi matin, Nasser Zefzafi avait interrompu le prêche d'un imam dans une mosquée d'Al Hoceïma, en le traitant de menteur. Un mandat d'arrêt avait alors été lancé contre lui pour avoir insulté l'imam, prononcé un discours provocateur et semé le trouble. Il avait ensuite échappé à une tentative d'arrestation et était activement recherché.

Manifestations dans plusieurs villes du pays

Cette affaire n'a pas contribué à calmer la situation. Des manifestations en solidarité avec Al Hoceïma ont éclaté dans différentes villes du nord. Ce dimanche, selon l'AMDH, des rassemblements ont encore eu lieu à Rabat, Casablanca, Nador ou encore Tanger. « Les gens réclament leur droit légitime, mais l'Etat répond avec la répression. C'est très grave », confie un membre de l'association.

Officiellement, 22 personnes ont été arrêtées ces trois derniers jours. D'après l'organisation, on dépasserait la cinquantaine avec 33 déférés ce lundi matin à Al Hoceïma, 22 transférés à Casablanca, et d'autres arrêtés à Imzouren et Bni Bouayach. « Cela va encore augmenter le sentiment de marginalisation de cette région », craint un membre de l'AMDH.