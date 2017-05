RDC: l'ex-otage français a été remis à l'ambassadeur à Kinshasa

L’ex-otage a été remis à l’ambassadeur français à Kinshasa Alain Rémy, lundi 29 mai, au ministère de l'Intérieur. Philippe est arrivé dans la capitale congolaise en début d'après-midi, il a été accueilli par Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur à l'aérodrome de Ndolo.

Visiblement marqué par plusieurs semaines passées en captivité, l'ex-otage français est arrivé dans la salle, soutenu par un infirmier congolais. Aucune déclaration de Philippe durant la brève cérémonie.

Le rôle des autorités congolaises dans la libération du Français a été souligné par le vice-ministre de l'Intérieur. Le président Kabila a donné des instructions pour que les otages soient libérés sains et saufs, a affirmé Basile Olongo. « C’était tout un fardeau sur la République démocratique du Congo. »

Y a-t-il eu remise de rançon ? « Ce sont vraiment plusieurs stratégies qui ont été mises en place. Plusieurs moyens qui ont été mis en place pour qu’on arrive aujourd’hui à récupérer l’otage », a-t-il déclaré.

Très ému, Alain Rémy, l'ambassadeur de France, n'a pas voulu être trop bavard. « Il est doublement entre de bonnes mains, j’en prends la charge maintenant, et je me charge maintenant de le rendre à la fois à la France et à sa famille. Ce sera fait dès mercredi matin. Merci aux autorités congolaises au plus haut niveau qui ont effectivement œuvré dès le début », a-t-il souligné.

L'ex-otage Philippe avait été enlevé au mois de mars au Maniema en compagnie de trois Congolais et un Tanzanien. Des sources congolaises citent Emmanuel Ramazani Shadari, élu local et chargé de communication du vice-Premier ministre, comme principal artisan dans les négociations qui ont débouché sur cette issue.