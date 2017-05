Biafra: 50 ans après, des mouvements séparatistes émergent à nouveau

Ce mardi 30 mai marque le 50e anniversaire de la déclaration unilatérale d'indépendance du Biafra. Cette région du sud-est du Nigeria fut le théâtre d'une violente guerre civile de 1967 à 1970. Aujourd'hui, le climat est toujours tendu, des discours sécessionnistes refont surface. RFI a passé plusieurs jours à Enugu, l'ancienne capitale de la République biafraise à la rencontre d'acteurs locaux. Parmi les mouvements séparatistes qui émergent à nouveau, le dernier en date, le MOBIN, Mouvement pour les Biafrais dans le Nigeria, a choisi d'aller sur le terrain électoral.

Voiture garée sur un parking d'Enugu, Rita Anigbogu est avec ses militants les plus proches. Elle pianote sur son téléphone. La cheffe du Mouvement des Biafrais au Nigeria (MOBIN) devait se rendre à un débat avec des intellectuels. Le MOBIN affine une stratégie dans un contexte où les autorités nigérianes sont hermétiques à tout dialogue incluant le mot « sécession ».

« Un de nos membres était sur place en avance. Il a envoyé des SMS pour nous dire de ne pas venir encore. C'est à cause du gouverneur local. Il a envoyé des hommes de main », raconte-t-elle.

La rencontre devait se tenir à Abakaliki, dans l'Etat d'Ebonyi. En véhicule, à une heure de route d'Enugu.

« A chaque fois que nous nous rassemblons pour éduquer notre peuple, pour le sensibiliser ou le mobiliser, les autorités du Nigeria envoient leur police et leurs soldats. Ils viennent et nous tirent dessus. Ils viennent et nous tuent. Le gouvernement ne veut pas entendre parler du Biafra. Plus de 500 Biafrais ont été tués ces dernières années et c'est le silence sur cette question, silence absolu », affirme-t-elle.

Depuis deux ans, Amnesty International documente cette situation dans différents rapports, témoignages et photos à l'appui.

« Donc nous conseillons aux jeunes, filles et garçons, de se tenir éloigner des manifestations de rue. Préservez vos vies, exhorte ThankGod Ofoelue, un des porte-parole de l'organisation pro-biafraise. C'est pour cela qu'on leur demande de ne pas manifester et nous déclarons solennellement ce 30 mai comme un jour férié. »

Les deux membres du mouvement pro-biafrais reprennent leur téléphone. Ils rappellent leurs membres et sympathisants pour les prévenir de l'annulation de la rencontre.

Un cri contre la marginalisation

Le MOBIN est une émanation du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra (Ipob), l'organisation de Nnamdi Kanu, libéré début mai. Les membres du MOBIN veulent accéder au pouvoir pour donner plus de place au peuple igbo, troisième groupe culturel du Nigeria derrière les Haoussas-Fulanis et les Yorubas.

« Vous avez vu la route en venant : nulle part il n'y a de bonnes routes fédérales dans le Biafra. Il n'y a pas d'électricité. En restant à l'hôtel, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ça fait deux semaines que nous sommes sans courant chez moi », s’indigne-t-il.

Difficile de porter la contradiction à ThankGod Ofoelue. Le militant du mouvement biafrais dans le Nigeria n'a qu'un seul but : « Nous, en tant que peuple, nous allons prendre d'assaut le paysage politique dans le territoire du Biafra. Nous préparons nos compatriotes biafrais. Ils doivent commencer à se tenir prêts. Car nous allons arriver, nous sommes en pleine ascension », assure-t-il.

Peu de gens osent s'afficher à haute voix dans les rues d'Enugu. Difficile donc de dire si ce type discours est courant dans la région.

Ennyinnya Arabire est un sénateur du PDP, le principal parti de l'opposition. Défenseur zélé de la République fédérale, il comprend en revanche les motivations des militants pro-biafrais. « C'est un cri contre la marginalisation. C'est un cri contre le manque d'égalité des chances. C'est un cri contre la maltraitance dont ils se sentent victimes, explique-t-il. Et ce que nous voulons faire, c'est de demander aux Nigérians d'écouter la détresse de ces militants. Et résoudre leur problématique serait vraiment bénéfique pour nous tous au Nigeria. »

Le sénateur Arabire a été déterminant il y a un mois dans la libération de Nnamdi Kanu, le directeur de radio Biafra.