Mali: le nouveau ministre de la Défense veut réformer l'armée

Le nouveau ministre malien de la Défense, Tiéna Coulibaly, a été nommé en avril dernier. Pour changer les choses, bâtir une armée nouvelle, il a engagé des consultations, des séances de travail. La semaine dernière, il a fait des déclarations fracassantes devant les députés, et ce mardi 29 mai, il poursuit ses rencontres pour sortir l’armée malienne du creux de la vague.

Nouveau ministre, nouveau style. Tiéna Coulibaly n’aime pas la langue de bois. Devant les députés, il a très rapidement mis les pieds dans le plat. Le principal problème de l’armée malienne se situe au niveau du recrutement, a-t-il asséné.

Il donne des détails : lors des recrutements, des ministres, des députés, des officiers se présentent avec des listes parallèles et exigent que leurs protégés soient recrutés sans concours. Résultat, sur le terrain, ces soldats « pistonnés » ont peur de l’ennemi. Ils ne sont pas dans l’armée pour combattre, mais pour recevoir un salaire mensuel.

Ministre de la Défense depuis quelques semaines seulement, Tiéna Coulibaly est décidé à changer les choses. Seuls les plus méritants porteront le treillis, et il demande plus de rigueur sur le plan de la discipline. L’équipe du ministre malien de la Défense met également un accent particulier sur la formation.

L’aide étrangère sera toujours appréciée, mais il faudra de plus en plus tenir compte des réalités locales. Fournir de véritables moyens de combat aux militaires maliens est un autre objectif du ministre. Une loi de programmation militaire a été déjà adoptée par le Parlement.