Sénégal: l'ancien président Wade tête de liste d'opposition aux législatives

Au Sénégal, Abdoulaye Wade est de retour dans l'arène politique. Alors qu'il vient de fêter ses 91 ans, l'ex-président a été désigné tête de liste d'une nouvelle coalition créée autour de son parti, le Parti démocratique sénégalais.

Il est pour le moment silencieux, comme son fils Karim exilé depuis un an au Qatar, comme les cadres du parti au Sénégal et c'est donc Mamadou Diop Decroix, l'un des leaders de la toute nouvelle coalition, qui a confirmé qu'Abdoulaye Wade était tête de liste pour les législatives du 30 juillet.

« La coalition que nous constituons, qui s’appelle "La coalition gagnante", a désigné le président Wade comme tête de liste de cette coalition », a-t-il déclaré.

Le retour d'Abdoulaye Wade n'inquiète pas Macky Sall et les membres de sa coalition. Comme le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye : « Non, on ne peut pas avoir peur de Me Abdoulaye Wade. En onze ans, Abdoulaye Wade n’a réussi à construire qu'onze ponts. En cinq ans, nous en avons réalisé douze. Je l’ai toujours dit : c’est un homme du passé et du passif. »

En étant tête de liste nationale, Abdoulaye Wade a la quasi-certitude d'être élu député au soir du 30 juillet, mais il y a peu de chance qu'il vienne siéger à l'Assemblée, explique Mamadou Diop Decroix. « Il ne va pas revenir, être député à l’Assemblée, non. Ce qu’il représente c’est tout un espoir, c’est un symbole », explique-t-il.

Abdoulaye Wade devrait donc jouer le rôle de moteur pour cette nouvelle coalition qui abandonne donc Khalifa Sall, Malick Gackou et Idrissa Seck sur le bord de la route. Il reste une inconnue : s'il promet le retour de l'ex-président au pays, Mamadou Diop Decroix indique que la date « est un secret de campagne ».