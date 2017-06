Mali: attaque à Tombouctou contre les casques bleus et la force Barkhane

Au Mali, une nouvelle attaque contre un camp de l'ONU et de l'opération française Barkhane a fait plusieurs blessés ce jeudi matin, dont un soldat français très grièvement touché. Les attaques dans cette ville contre les forces de maintien de paix et étrangères se multiplient depuis des mois.

Peu avant 9h, le supercamp dans la ville de Tombouctou qui abrite notamment la base des casques bleus a été une nouvelle fois visé par une attaque à l'aide d'obus de mortier.

Cette base sécurisée toute proche de l'aéroport héberge également une partie des hommes de la plateforme Désert de l'opération Barkhane.

La majorité des obus ont explosé aux alentours du camp, mais un a terminé sa course dans l'enceinte de la base faisant plusieurs blessés côté français, dont un très grièvement. Selon des sources sécuritaires, il a du subir une intervention chirurgicale sur place dans un hôpital de l'ONU administré par des casques bleus suédois.

En fin d'après-midi, son état ne permettait pas une évacuation sanitaire. Les casques bleus et les militaires français ont immédiatement déclenché des patrouilles terrestres et aériennes pour essayer de repérer et de capturer les assaillants. Des opérations toujours en cours à l'heure actuelle.