RDC: Bruno Tshibala a présenté le projet de budget 2017

Le projet de loi des finances a été présenté au Parlement congolais mercredi 31 mai. Quatre priorités ont été assignées au gouvernement d'union nationale par le dialogue de la Cenco qui avait débouché sur l'accord du 31 décembre.

Le Premier ministre Bruno Tshibala et son équipe ont proposé mercredi un budget d'environ 7,9 milliards de dollars. Et, devant les députés, le chef de l'exécutif a soutenu qu’environ 17% de ce montant sera affecté aux élections prévues au plus tard à la fin du mois de décembre.

Il faudra également faire face à la dégradation de la situation économique et essayer d'améliorer les conditions de vie des populations, sans oublier l'autre priorité qu'est la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens.

Une Assemblée divisée

Parmi les parlementaires, les réactions ont été diverses. Il y a eu des députés pour saluer la dextérité du gouvernement qui a su, selon eux, élaborer un budget en un temps record. Il y en a eu également qui ont demandé tout simplement le rejet de cette proposition de loi budgétaire.

Finalement, le Premier ministre a sollicité et obtenu de revenir ce jeudi après-midi pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Et c'est seulement après cet exercice qu'une commission parlementaire se chargera d'apporter quelques retouches au document avant de le transmettre au Sénat, puis au président de la République pour promulgation.