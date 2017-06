En Afrique, les jumeaux plus touchés par la mortalité infantile

L'Afrique est le continent où l'on trouve la plus forte proportion de naissances multiples naturelles. C'est aussi la partie du monde où l'on enregistre les taux de mortalité infantile les plus élevés. Une étude publiée, ce jeudi dans la revue médicale The Lancet, précise que les jumeaux sont plus touchés par cette mortalité que les autres enfants.

Plus d'un enfant sur cinq né d'une grossesse multiple décède avant l'âge de cinq ans en Afrique subsaharienne. Trois fois plus que chez les autres enfants.

Des scientifiques britanniques ont analysé plus d'un million et demi de naissances dans trente pays africains sur une période allant de 1995 à 2014. Et en vingt ans, le taux de mortalité des jumeaux n'a baissé que d'un tiers, alors qu'il a été divisé par deux chez les autres. L'étude précise toutefois que cette tendance à la surmortalité n'est pas spécifique à l'Afrique. Selon les régions, les jumeaux ont deux à cinq fois plus de risques de mourir avant l'âge de cinq ans.

Les grossesses multiples présentent plus de risques de naissance prématurée ou de complication à l'accouchement. Les scientifiques recommandent donc de développer des actions spécifiques pour les jumeaux : diagnostiquer le plus tôt possible les grossesses gémellaires, et permettre à davantage de femmes enceintes d'accoucher à l'hôpital. Car, si rien n’est fait, affirment les auteurs de l'étude, l'objectif des Nations Unies de ramener la mortalité infantile sous les vingt-cinq pour mille sera difficile à atteindre.