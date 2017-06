Cameroun: la ville de Kolofata une nouvelle fois la cible d’un attentat

L'extrême-nord du Cameroun a été le théâtre d'un nouvel attentat. A Kolofata, deux jihadistes ont réussi à s'infiltrer dans cette ville ce vendredi matin pour faire exploser leur ceinture. Le bilan diffère selon les sources entre cinq à sept morts pour l'instant.

C'est au moins la troisième attaque-suicide en moins de deux mois à Kolofata et l’on atteint la dizaine si on englobe la zone nord et extrême-nord du Cameroun. Et c'est sans compter les enlèvements de civils, les corps d'habitants retrouvés morts, les attaques contre les forces de sécurité.

Autant d’actes désormais quasi quotidiens dans cette région du Cameroun, frontalière avec le Nigeria où agit le groupe islamiste Boko Haram. C'est d’ailleurs lui qui est toujours soupçonné de mener ces exactions.

Il existe des comités de vigilance dans certaines villes, pour tenter de déjouer les attaques et notamment les attentats-suicides, mais les terroristes sont ingénieux et savent déjouer la sécurité. Un habitant de Kolofata raconte que la double-attaque de ce matin l'a réveillé parce qu'elle a eu lieu vers 5h30, une heure où les comités de vigilance ne font pas ou peu de patrouilles.