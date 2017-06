La Côte d'Ivoire va devenir membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU

Le poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies a été accordé à la Côte d'Ivoire ce vendredi 2 juin. Elle va donc devenir l'un des 10 membres non permanents à siéger dans l'institution internationale. « C'est une victoire de la diplomatie ivoirienne », estime-t-on à Abidjan.

Après un quart de siècle sans mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, la Côte d'Ivoire reprend donc une place non négligeable auprès de cette instance internationale qui, sur dix membres non permanents, compte désormais deux pays africains : la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, tous deux nouvellement élus avec 185 voix.

« C'est avec fierté et satisfaction que j'accueille [cette] brillante élection », a aussitôt réagi le président Alassane Ouattara dans un communiqué. Un repositionnement diplomatique qui marque selon lui la confiance de la communauté internationale dans le pays qu'il dirige.

Au moment où les derniers représentants d'ONUCI vont plier bagage fin juin en Côte d'Ivoire après 12 ans de présence, et tandis qu'Abidjan envoie un premier contingent armé ivoirien au Mali sous mandat onusien au sein de la Minusma, cette élection a de fait la valeur d'un symbole. Les pays nouvellement élus siégeront au côté des 5 pays permanents du Conseil de sécurité le 1er janvier prochain.