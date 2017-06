Libye: la reconquête de l'aéroport de Jufra, tournant stratégique pour Haftar

L'autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL), fidèle au gouvernement non reconnu de Beida, a annoncé ce samedi 3 juin avoir conquis la base aérienne de Jufra, au centre du pays, et les localités aux alentours. Les combats ont fait une douzaine de victimes. Un tournant pour les hommes du maréchal Khalifa Haftar, venus de l'est du pays, qui se positionnent comme la principale force militaire du pays.

Après une campagne de bombardements aériens dans la nuit de vendredi à samedi, la base militaire de Jufra est désormais entre les mains du maréchal Khalifa Haftar. Ce sont les Brigades de défense de Benghazi, une coalition de milices islamistes et d'opposants à Haftar, qui contrôlaient le site. L'aéroport leur servait de base arrière pour lancer des incursions dans l'est et dans le Sud libyen.

Khalifa Haftar va pouvoir se concentrer sur le dernier front : celui de l'ouest. Avec la prise de la base aérienne, les avions de l'autoproclamée armée nationale libyenne pourront frapper jusqu'à Tripoli. Au sol, le prochain objectif est Bani Walid. Grâce au jeu des alliances tribales, la cité devrait se ranger derrière Haftar sans combat pour défier leur ennemi commun : la ville de Misrata, située à 150 km au nord de Bani Walid.

Avec la prise de Jufra, la nouvelle stratégie de Haftar sera de rallier un maximum de tribus locales et peser ainsi dans les discussions diplomatiques. Car le maréchal sait que ses hommes n'ont pas la puissance de feu nécessaire pour prendre l'objectif final : Tripoli.